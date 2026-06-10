Ghoulam esalta Allegri: "Nessuno meglio di lui per la panchina del Napoli"

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L'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio e ha parlato della scelta Allegri per il club di De Laurentiis.

Allegri è l’uomo giusto per allenare la squadra dopo Conte?

«E chi altrimenti? Non vedo chi meglio di lui. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l’altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto».



Cosa si aspetta dal mercato?

«Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi. La rosa è di qualità. A destra mi piace Dodo per più motivi: intanto ha una certa esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. E poi può fare sia il quinto, sia il terzino a quattro. Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme».