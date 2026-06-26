Chiariello: "Kovar disastroso! Diamo Milinkovic alla Juve e prendiamoci Di Gregorio"

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Chiariello propone lo scambio Milinkovic-Savic-Di Gregorio e promuove la conferma di Meret.

Il giornalista Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha parlato della situazione portieri in casa Napoli: "Sul mercato c'è anche Milinkovic-Savic, che sembra piaccia a Spalletti e che possa finire alla Juve. Faremo una doppia grande impresa: ce ne liberiamo noi e lo diamo alla Juve. Non è un grande portiere, è un buon portiere. Ma se la Juve vuole fare il salto di qualità, io la proposta ce l'ho nella mia testa. Voi mi prenderete per pazzo, ma io ho la mia idea, ed è questa: facciamo un bello scambio. Voi ci date Di Gregorio e noi vi diamo Milinkovic-Savic, però ci mettete pure i soldi di differenza. Di Gregorio è un portiere comunque valido, affidabile. Non ha fatto bene alla Juventus nel secondo anno, mentre al primo aveva fatto bene. Così come Vicario ha fatto malissimo al Tottenham quest'anno: è un portiere da rilanciare. Lo mettiamo alle spalle di Meret, che è un portiere di sicuro affidamento, prolunghiamo Meret e abbiamo fatto la coppia dei portieri. Per carità, anche Vicario è buono.

Il ceco Kovar, onestamente, al Mondiale è stato disastroso. Il portiere del PSV ha disputato un pessimo Mondiale. È stato tra i peggiori portieri di questo torneo. Se Kovar è un nuovo portiere a cui pensa il Napoli, qualche preoccupazione ci viene. E ci viene pure forte. Abbiamo uno che ha vinto due Scudetti e una Coppa Italia da protagonista, ha appena 28 anni e mezzo. Ma prendiamoci Di Gregorio, facciamo un bello scambio con la Juve, perché no? Di Gregorio è un portiere affidabile e può fare tranquillamente il secondo dietro Meret. Problema risolto alla grande, per me, e ci facciamo pure un po' di soldini".