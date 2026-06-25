Aronica: "Allegri garantirà continuità. Vergara? Ci penserei due volte prima di andar via"

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Un giovane da consigliare al Napoli? Aronica: due nomi che mi hanno colpito in Serie C.

L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Come cambierà il Napoli con Allegri? Parliamo di un allenatore che ha vinto tantissimo e che possiede competenze fuori discussione. Il Napoli si affida a un tecnico esperto, ambizioso, abituato a gestire piazze importanti e ricche di aspettative. Cambieranno inevitabilmente alcuni aspetti tattici e il modo di affrontare la quotidianità, ma non credo cambieranno le ambizioni. Il Napoli ormai si è stabilizzato su un livello molto alto e l'obiettivo resterà quello di competere per vincere e consolidare il proprio status anche in Europa".

Su Vergara: "Il Napoli non ha particolari problemi economici e le scelte saranno soprattutto tecniche. Molto dipenderà dalle esigenze dei singoli giocatori e dalle opportunità che si presenteranno. Personalmente, se fossi un calciatore del Napoli, rifletterei molto prima di lasciare una realtà che oggi offre ambizione, organizzazione e prospettive di alto livello. Saranno le motivazioni dei giocatori a orientare determinate operazioni".

Un giovane da consigliare al Napoli? "Ho visto diversi prospetti interessanti in Serie C. Due nomi che mi hanno colpito sono Lamesta del Benevento e Schimmenti del Potenza. Hanno qualità importanti, ma credo che per il loro percorso sia ancora presto per una big come il Napoli. L'ideale sarebbe continuare a crescere magari attraverso un'esperienza in prestito in Serie B. Sono ragazzi che meritano attenzione e che potrebbero rappresentare investimenti interessanti per il futuro del Napoli o anche di qualche altra big italiana".