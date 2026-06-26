Rizzetta risponde ad ADL: "Io attore? Se il film riguarda l'acquisto del Napoli, ci sono!"

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Rizzetta replica a De Laurentiis dopo la battuta del presidente del Napoli.

Di ritorno da Los Angeles, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva affrontato diversi temi legati alla crescita del club, soffermandosi anche sulle recenti indiscrezioni riguardanti un possibile interesse di investitori americani guidati da Matt Rizzetta: "Rizzetta? Una persona molto simpatica, sembra appartenere a una delle mie film. Però è simpatica, e con questo ho detto tutto”.

Alle parole del patron azzurro, arriva la risposta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del presidente del Napoli Basket Matt Rizzetta: "Io attore per un film di De Laurentiis? Se lui parla di una sceneggiatura di un suo film in cui nel film si chiude un accordo per il Calcio Napoli, io ci sono! Scherzi a parte, sono onorato di aver conosciuto la famiglia De Laurentiis. Lui sa dove potrà trovarmi in caso voglia parlare in ottica futura. Lui a prescindere sarà un vincente come ha sempre dimostrato”.