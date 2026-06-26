Milan, Cardinale nomina Calvelli CEO e punge Allegri: “Si giocherà per vincere, non per non perdere!”

vedi letture

Milan, Calvelli è il nuovo CEO: Cardinale fissa l'obiettivo del ritorno alla vittoria.

Il Milan apre ufficialmente una nuova fase della propria governance con la nomina di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer. L'ex amministratore delegato dell'ATP Tour, già consigliere del club e figura di riferimento all'interno di RedBird, raccoglie l'eredità di Giorgio Furlani dopo averne assunto progressivamente le principali deleghe operative nell'ultimo mese. Calvelli continuerà inoltre a ricoprire gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners.

Cardinale: "Vogliamo tornare a vincere, dentro e fuori dal campo"

Nel comunicato ufficiale del Milan, il fondatore di RedBird Gerry Cardinale ha spiegato le ragioni della scelta, affidando a Calvelli il compito di guidare il club verso una nuova fase di crescita: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".