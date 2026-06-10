Chiariello: "Mercato ad agosto? Giusto così, basta buttare soldi dalla finestra"

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Su 'Radio Crc', Umberto Chiariello ha parlato del prossimo calciomercato del Napoli con l'arrivo di Allegri al Napoli: "Mercato inizierà ad agosto? E' giusto così, non bisogna avere fretta, i soldi non si buttano dalla finestra. Il Napoli deve fare le sue valutazioni e deve farlo anche Allegri lavorando con serenità e poi potrà capire chi integrare in organico e chi dover richiedere. BIsognerà anche capire se il Napoli si priverà dei vari Vergara, Beukema o Lukaku che sono sulla bocca di tutti. Per ora noi facciamo solo ipotesi. Non abbiamo ancora sentito mezza parola da Allegri. Fino a prova contraria l'allenatore sarà lui.

Vlahovic? Non lo prenderei, per me Hojlund è più forte e non li vedo neppure compatibili per un attacco a due. Però parliamo di cose serie: Vlahovic non si può prendere. Già sento gente che scrive che De Laurentiis ci ripensa. Addirittura ho letto di Palladino al posto dell'idea Allegri. Ma sarà Allegri l'allenatore del Napoli. Non ci saranno dubbi".