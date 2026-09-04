Calciomercato Napoli, Allegri: "Club vigile fino alla fine, contento della mia rosa!"

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Massimiliano Allegri fa un bilancio del calciomercato del Napoli che si è appena chiuso, dicendosi soddisfatto dell'organico a disposizione.

Il mercato s'è chiuso senza altri acquisti, ci fa un bilancio? Le rivali invece si sono rinforzate come si dice? Domande poste a Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter. L'allenatore azzurro si è espresso così sul calciomercato appena terminato:

"Inutile guardare le rivali, guardiamo a noi, la società è stata vigile fino alla fine, io sono contento della rosa a disposizione, bisogna lavorare fino a gennaio molto bene, in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale. Intanto arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni e non sarà facile, poi ci saranno altre partite importanti fino alla seconda sosta e bisogna fare uno step alla volta".