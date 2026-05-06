Colomba: "Al Napoli servono giocatori come lui, lo vediamo al Real e al Psg"

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"Il Napoli ha bisogno di buoni giocatori. Punta in alto, ha bisogno di qualità".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex allenatore di Napoli e Bologna Franco Colomba: "Beccalossi aveva estro e fantasia in campo e fuori. Era un giocatore capace di saltare l'uomo, forniva assist e segnava. Uno di quelli che oggi farebbe comodo. Lo chiamavano Driblossi, ti portava superiorità numerica, lui vedeva autostrade.

Perché i FAB 4 non hanno funzionato con il Napoli? Può succedere, c'è da dire che ci sono situazioni che si creano in ritiro e durante la preparazione. Ma gli infortuni sono stati tanti e vederli giocare insieme è stato complicato. Il Napoli ha bisogno di buoni giocatori. Punta in alto, ha bisogno di qualità. Alisson ha dimostrato di averla e quando entra a gara in corso fa sfracelli. Servono questi giocatori, con velocità, tecnica. Lo vediamo al Real Madrid, al PSG, guardate Kvara: è migliorato giocando con altri campioni.

Il Bologna deve continuare con Italiano? Italiano ha fatto bene fino a metà campionato, poi è crollato un po' tutto. Ha avuto problematiche, ci sono state troppe gare giocate. Questo finale non è all'altezza del biennio, ora fa difficoltà, ma cercherà la prestazione per finire in maniera non negativa.

Come mi spiego che il miglior marcatore abbia solo 16 gol? C'è qualcosa che non quadra, si produce forse di meno, o forse gli acquisti all'estero sono stati sbagliati e l'atteggiamento è molto rallentato. Gli attaccanti devono giocare in velocità. Con questa storia del portiere che fa da regista, il gioco ha preso una piega diversa. Con la lentezza, non si fanno gol. Quando l'azione parte lenta da dietro, l'attaccante soffre".