Impallomeni: "Conte è una garanzia, il ritorno di Sarri sarebbe sorprendente"

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A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Questa l'opinione del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A Napoli rimane ancora nebuloso il futuro di Antonio Conte. Ma qualora dovesse andare via, quale sarebbe il profilo ideale per sostituirlo? A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Questa l'opinione del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Il ritorno di Sarri sarebbe sorprendente, sarebbe romantico e si potrebbe togliere la soddisfazione negata qualche anno fa, con lo Scudetto perso in albergo.

La squadra ce l'ha, si rivedrebbe qualcosa ma rimarrebbe un Napoli competitivo. Poi Conte è una garanzia, Grosso un'intrigante scommessa e Sarri sappiamo chi è. Sarei sorpreso però sul suo ritorno".