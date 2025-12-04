Conte e la frase sulla Juventus: "Conosco benissimo la sua storia"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari e ha parlato anche della sfida di domenica prossima al Maradona contro la Juventus. Di seguito un estratto:

“È una partita con tre punti in palio, sappiamo di affrontare una grande squadra, io la conosco benissimo la storia della Juventus e ho grandissimo rispetto. Poi in campo ognuno cercherà di portare i punti dalla propria parte. Lucca ha fatto gol, si è impegnato e sicuramente può continuare a migliorare”.