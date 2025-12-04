Juve, Chiellini: "Spalletti? Non so come verrà accolto a Napoli"

"Spalletti è in missione", cosi Giorgio Chiellini, direttore delle strategie della Juventus, davanti ai soci del club Urbe Bianconera, che raccoglie anche molti prelati del Vaticano. Lo riporta Tuttosport. "La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo nel quale da un po' non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima... L'ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere equilibrio nei giudizi e nelle aspettative".

Infine, parole di grande stima per Luciano Spalletti: "La carriera di Luciano parla per lui. Non sono stato allenato da lui, ma lo conosco bene: cura ogni dettaglio, sta rivalutando tanti giocatori. È un uomo in missione, vive per la Juve".

Sullo scontro con il Napoli: "È una partita importante e difficile, come lo sono tutte. Non so come verrà accolto, ma sta facendo di tutto per invertire la rotta".