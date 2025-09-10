Podcast Compagnoni: "De Bruyne bene in nazionale, ma col Napoli mi aspetto di più"

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina-Napoli come la vede?

"Sono molto curioso di vedere De Bruyne che non ha brillato se non in Nazionale. Per me può dare ancora tantissimo, ma il suo rendimento deve salire. La preparazione di Conte è dura, ma lui deve salire. E' il primo esame forte per il Napoli e per il belga. Capiremo quanto ancora può dare questo campione al Napoli".

Si aspetta un cambio tattico da parte di Conte?

"Credo che Conte sarà quasi costretto ad alternare due sistemi. Quello base con i Fab Four, che come individualità sono straordinari. Conte sta provando ad incastrarli e non è semplicissimo. me li aspetto tutti in campo con la Fiorentina, con squadre che si chiudono uno è di troppo".

Juve-Inter, da chi si aspetta la risposta più importante?

"Da entrambe. L'Inter deve cancellare lo stop clamoroso con l'Udinese, la Juve deve confermare di essere entrata in una nuova dimensione, di aver metabolizzato il calcio di Tudor e aver superato le difficoltà dello scorso anno. Nell'immediato futuro ci sarà indicazioni su Inter e Juve, più di altre volte. La Juve deve far capire se può fare il salto di qualità, anche dopo questo buon mercato".