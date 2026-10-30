De Bruyne play, Compagnoni: “Ha un'interpretazione molto naif! Non dà equilibrio"

Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 analizza l'infortunio di Lobotka, il ruolo di De Bruyne e il Napoli di Allegri.

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha analizzato le conseguenze dell'infortunio di Stanislav Lobotka, costretto a lasciare il campo in barella durante la sfida tra Monza e Napoli. L'assenza dello slovacco potrebbe modificare gli equilibri del centrocampo azzurro, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di Kevin De Bruyne nel ruolo di regista. “Io non ho visto la partita di ieri perché ero a Venezia, però ho seguito con grande attenzione Roma-Napoli, soprattutto la prestazione di De Bruyne in questo ruolo di regista. De Bruyne l'ha fatto bene perché è un grande giocatore, ma ha un'interpretazione del ruolo di regista molto naif, molto alla De Bruyne".

Compagnoni ridisegna un altro ruolo per De Bruyne

Il telecronista si è poi soffermato sulle caratteristiche del centrocampista belga, prendendo come riferimento la prestazione offerta contro la Roma: "Per spirito e per indole è uno che parte, va in percussione. Non è uno che rimane lì davanti alla difesa a tenere gli equilibri. Secondo me potrebbe essere una soluzione spostarlo a fare l'interno di centrocampo con Anguissa che potrebbe fare quel ruolo di schermo davanti alla difesa. Con la Roma De Bruyne ha fatto una grande partita, però lui partiva, partiva...”.