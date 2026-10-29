Juve-Napoli, Paganini: "Per Spalletti partita spartiacque! Non c'è grande feeling coi giocatori”

Paolo Paganini analizza la crisi della Juventus e avverte Spalletti: la sfida contro il Napoli potrebbe essere decisiva.

Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto a Tmw sulla delicata situazione di Luciano Spalletti, sempre più sotto pressione dopo la nuova sconfitta della Juventus in campionato. Secondo Paganini, il tecnico bianconero starebbe pagando non soltanto i risultati negativi, ma anche le difficoltà legate a un mercato che non avrebbe soddisfatto le sue richieste. “Alla fine è chiaro che quando non arrivano i risultati, si paga dazio. Sono diverse le situazioni di Milan e Juve, perché da una parte Amorim non ha una società dietro, fa il manager. Dall'altra hai uno Spalletti che voleva certi giocatori, non sono arrivati e resta da capire. Ieri è stato emblematico il retropassaggio al portiere finito in angolo”.

Paganini: “La partita col Napoli sarà uno spartiacque per Spalletti”

Il giornalista ha poi espresso forti dubbi sulla tenuta del rapporto tra l'allenatore e lo spogliatoio juventino, prendendo come esempio un episodio della recente sconfitta. A suo giudizio, alcuni errori commessi in campo potrebbero essere il segnale di una squadra in difficoltà anche sul piano mentale. In questo scenario, la prossima sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri assumerebbe un'importanza fondamentale per il futuro della panchina bianconera. “Lì fa capire che i giocatori non ci sono con la testa, bisogna capire se c'è ancora un rapporto tra i giocatori e l'allenatore. Questo atteggiamento lascia presagire che non ci sia grande feeling. La partita col Napoli credo sia uno spartiacque per Spalletti”.