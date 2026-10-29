Nuovo stadio, Manfredi: "Mai vista una proposta concreta! Non siamo contrari, ma serve progetto”

Il sindaco Gaetano Manfredi apre al nuovo stadio di De Laurentiis, ma chiarisce: “Non ho mai visto una proposta concreta”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto nel corso della trasmissione "Lente d'ingrandimento" su Televomero, ha affrontato il tema della possibile realizzazione di un nuovo stadio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis in un'altra zona della città. Il primo cittadino ha chiarito che la presenza di due impianti sportivi a Napoli non rappresenterebbe un problema, sottolineando però come, al momento, non gli sia mai stata presentata una proposta progettuale concreta da parte della società azzurra. “Sicuramente è compatibile. Siamo una grande città, basta guardare Roma, che ha diversi stadi. Non è detto che debba esserci un solo stadio. Quindi, da questo punto di vista, è sicuramente compatibile. Ci sono tante cose da fare e tante opportunità da cogliere. Devo dire, però, che non ho mai visto una proposta concreta da parte della società. Nel momento in cui arriverà, saremo in grado di valutarla. Non siamo ideologicamente contrari ad alcun investimento, men che mai a un investimento che potrebbe essere realizzato dal presidente De Laurentiis. È ovvio, però, che per poterlo valutare dobbiamo prima vedere il progetto, capire che cosa si vuole fare e verificarne la compatibilità con il territorio”.

Manfredi: “Uno stadio porta fino a 60mila persone, bisogna valutare viabilità, sicurezza e impatto ambientale”

Il sindaco ha poi spiegato quali sarebbero gli aspetti fondamentali da esaminare prima di autorizzare un eventuale nuovo impianto, evidenziando la complessità di un intervento destinato a incidere profondamente sul territorio. In particolare, Manfredi ha richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire collegamenti adeguati, accessibilità, sicurezza e sostenibilità ambientale, ribadendo la disponibilità dell'amministrazione comunale a valutare una proposta ufficiale. “Realizzare uno stadio significa portare in una determinata zona della città 40, 50 o 60mila persone ogni domenica e, mediamente, anche durante la settimana, visto che ci auguriamo sempre che il Napoli partecipi alle coppe europee. Il progetto deve quindi essere oggettivamente compatibile con la viabilità e l'accessibilità di quel luogo. Ci sono questioni legate alla sicurezza, alla vivibilità e all'impatto ambientale. Costruire uno stadio non significa semplicemente disegnare un cerchio sulla carta, ma realizzare un progetto molto complesso. Noi, comunque, siamo disponibili”.