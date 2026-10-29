Juve-Napoli, Biasin: “Allegri ha almeno 12 giocatori superiori! Deve lottare per la Champions”

Fabrizio Biasin a Pressing confronta Napoli e Juventus: rosa azzurra più forte e obbligo di lottare per la Champions.

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione "Pressing", ha commentato la vittoria del Napoli per 4-1 sul campo del Monza, soffermandosi soprattutto sull'imminente scontro diretto contro la Juventus. Secondo Biasin, la formazione di Massimiliano Allegri dispone di un organico nettamente superiore a quello bianconero, nonostante le numerose assenze che hanno condizionato l'avvio di stagione degli azzurri. “Juve-Napoli? Va detto che ci sono almeno una dozzina di giocatori di classe superiore nel Napoli rispetto alla Juventus. Al netto degli infortuni, il Napoli ha una rosa più forte”.

Biasin: “Il Napoli deve assolutamente combattere per le prime quattro posizioni”

Il giornalista ha poi evidenziato come la qualità della rosa imponga al Napoli di puntare con decisione alla qualificazione alla prossima Champions League. Il successo di Monza rappresenta un ulteriore segnale di crescita per la squadra di Allegri, chiamata ora a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Biasin ha infatti concluso la sua analisi sottolineando le potenzialità degli azzurri: “Ed è una squadra che se trova la chiave, deve combattere assolutamente per le prime quattro posizioni”.