Retroscena Lukaku, Manna: "Fortunati a trovare chi lo comprasse! Pensava al Mondiale, noi alla Champions”

Giovanni Manna racconta la difficile cessione di Lukaku al Fenerbahce e le divergenze con il Napoli prima del Mondiale.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha svelato alcuni retroscena sulla cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce, avvenuta durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Nel corso di una lunga intervista al podcast "Colpi da maestro", il dirigente azzurro ha spiegato le difficoltà economiche e contrattuali legate all'operazione, soprattutto dopo l'investimento effettuato per Rasmus Hojlund. “Quando lo abbiamo preso, facciamo tre anni di contratto in un accordo complicato con il Chelsea. Le cose però non vanno mai come prevedi, dovevamo gestire uno stipendio importante, anche poi avendo fatto un investimento su Hojlund. Non è andata come ci aspettavamo la cessione, ma in un mercato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse... Siamo stati fortunati, dai. A lui comunque auguro il meglio, con noi ha vinto lo Scudetto e ci ha dato veramente tanto”.

Manna sulle tensioni con Lukaku: “Lui pensava al Mondiale, noi lottavamo per la Champions”

Il direttore sportivo è tornato anche sulle polemiche che avevano coinvolto l'attaccante belga nella seconda parte della scorsa stagione, quando le esigenze personali del calciatore, impegnato nel percorso di recupero in vista del Mondiale, si erano intrecciate con gli obiettivi sportivi del Napoli. Manna ha riconosciuto la complessità della situazione, evidenziando come le priorità del club e quelle del giocatore non coincidessero completamente. “La situazione è stata complicata, i calciatori sono un po' egoisti come tutti noi. Lui pensava al Mondiale e a dover recuperare, noi stavamo lottando per un obiettivo vitale come la Champions e qualcosa puoi lasciare per strada. Nel calcio capita”.