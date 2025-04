Comune, Musto sulle trasferte: "Atteggiamento diverso coi napoletani? A pensar male..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il consigliere del Comune di Napoli Luigi Musto: “Trasferta vietata per i tifosi a Monza? Un’ingiustizia. Oggi come oggi si deve intervenire in maniera preventiva verso personaggi discutibili, per pochi imbecilli un’intera tifoseria non può andare in trasferta. Per me tutto questo è assurdo. Il Comune si può muovere, oggi con la tessera del tifoso si capisce chi fa il biglietto, come parte, dove va, etc. Detto questo penso si possa attivare un discorso con Piantedosi, le persone che vengono maggiormente colpite sono le famiglie con dei bambini. Siamo recidivi, non siamo riusciti a seguire i nostri beniamini in molte trasferta, questo per me è assurdo“.

“Atteggiamento diverso coi napoletani? A pensar male a volte ci si prende, è un dato di fatto che la tifoseria sia la più colpita. Mi auguro che non sia così, ma i dati parlano chiaro. Penso che la volontà di risolvere la questione ci sia, ma serve anche coraggio e impegno. Le mie note sono tutte sulla stessa falsariga: dov’è l’utilità della tessera del tifoso? Siamo tutti stati giovani, abbiamo tifato la squadra, sarebbe bello che anche oggi si possa tornare a farlo“.