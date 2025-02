Condò a Sky: "L'Inter può arrivare in semifinale con il Barcellona"

Il giornalista Paolo Condò commenta a Sky Sport il sorteggio di Champions con l'Inter che agli ottavi affronterà il Feyenoord: "L'Inter è più forte ed è la chiara favorita per superare il turno. Ha il 70% di farcela. Se guardo i due tabelloni, c'è una finale mai giocata, il classico Real-Barcellona e io ci vedo una possibilità notevole. Essendo rimasto deluso dal comportamento del Bayern, secondo me un'Inter in semifinale con il Barcellona la vedo", conclude.

