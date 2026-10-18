Condò boccia il Napoli: “Primo tempo giocato a niente, le riserve hanno confermato il loro status”
Il giornalista Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato duramente la prestazione del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia. Nel mirino dell’opinionista soprattutto l’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri nella prima frazione di gioco, caratterizzata da ritmi troppo bassi e da una prestazione poco convincente dei calciatori chiamati a sostituire i titolari.
Napoli, Condò critica le riserve e l’approccio contro il Venezia
Condò ha sottolineato come gli azzurri abbiano sprecato l’opportunità di indirizzare la partita già nei primi 45 minuti: “Il primo tempo hanno giocato a niente, zero ritmo. Le riserve hanno confermato lo status di riserve, poi è chiaro, ci sono gli episodi, ma questo Napoli doveva essere 2-0 al 45’ contro una squadra a zero punti e invece nella ripresa si sono ritrovati a inseguire”. Un giudizio severo che evidenzia le difficoltà del Napoli nell’imporre il proprio gioco anche contro avversari sulla carta meno attrezzati.
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