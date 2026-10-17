Perché oltre un'ora con i tre centrali difensivi? La (non) risposta di Allegri

Allegri difende le scelte tattiche dopo il ko col Venezia: 29 tiri, rigore sbagliato e fiducia nella squadra.

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha difeso le proprie scelte tattiche nel corso della conferenza stampa successiva alla sconfitta contro il Venezia. L'allenatore azzurro ha respinto le critiche sull'utilizzo della difesa a tre, sottolineando le numerose occasioni create dalla squadra e il rigore fallito.

Allegri sulla difesa a tre: “Non credo che giocare con tre o quattro centrali cambiasse la partita”

“Quando una squadra fa 29 tiri, abbiamo sbagliato un rigore... Non credo che se giocavamo con tre o quattro centrali cambiava la partita. Beukema e gli altri hanno fatto una buona partita. La classifica non ci sorride, c'è solo un modo: continuare a lavorare. E cercare di portare dalla nostra parte gli episodi”.