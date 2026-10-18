De Luca: “ADL, serve un cambio radicale dei consiglieri fedelissimi"

Diego De Luca chiede a De Laurentiis un cambio dei consiglieri e maggiore decisione sul mercato.

Il giornalista Diego De Luca, attraverso il proprio account X, ha espresso alcune considerazioni sulla gestione del Napoli, chiamando in causa il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori più fidati. Nel mirino anche le strategie di mercato e la necessità di intervenire con decisione dopo il raggiungimento di risultati importanti.

De Luca: “De Laurentiis cambi i suoi fedelissimi, sul mercato servono scelte radicali”

“Non so chi siano i consiglieri di De Laurentiis, ma mi auguro che, quanto prima, ci possa essere un cambio radicale di questi fedelissimi. Così come deve essere chiaro che, quando si raggiunge un risultato, non bisogna guardare in faccia a nessuno e cambiare radicalmente al mercato prima che i procuratori bussino a danari”.