Conte a cena a Pozzuoli, il ristoratore "Sereno e molto disponibile coi tifosi, come sempre"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’imprenditore Nicola Scamardella: “Antonio Conte è stato al White Chillout Pozzuoli lunedì a cena. Era sereno e rilassato, è stato cordiale come sempre. Il mister è stato molto disponibile con i tifosi, come fa sempre. Con lui c’era suo fratello Daniele. Nel salutare il mister solitamente non parliamo di calcio, così è stato anche lunedì. Ha mangiato un secondo di pesce, nulla di pesante.

Niente primo piatto. Nel ristorante di mio padre c’era molto spesso Maradona. Diego gradiva molto i crostacei in genere e le lumache di mare. Conte era tranquillissimo come al solito. Penso che ci sia tanta comunicazione sbagliata, che spesso vuole ingigantire le cose. Si vince e si perde e si sta vicino alla squadra. A me piacerebbe un altro scudetto. Sarebbe fantastico”.