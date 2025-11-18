Da Bergamo: "Palladino proverà a recuperare Scamacca, ma a Napoli senza un 9 di ruolo”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Tuttosport Fabio Gennari: “Quando si parla di Lookman c’è sempre un po’ di confusione. Si dimentica che l’Atalanta lo cede solo con una proposta valida e ufficiale. Me lo aspetto in campo titolare con Pasalic e De Ketelaere. Palladino dovrebbe lavorare in continuità con le scelte di Gasperini, di cui rimane un allievo. Juric è stato esonerato per un rendimento troppo discontinuo dei giocatori. Si sono viste troppe differenze tra Marsiglia e la gara col Sassuolo, ad esempio.

L’Atalanta ha vinto con merito in Francia e poi si è sciolta contro il Sassuolo. Tutti si aspettano una reazione, è un allenatore che sa trasformare i calciatori. Palladino proverà a recuperare Scamacca, che ha più colpi di Krstovic, che comunque ha fatto molto bene con la nazionale e tornerà carico. Sicuramente oggi l’Atalanta è una squadra che ha un problema di testa, altrimenti non si spiegherebbe la differenza di prestazioni tra campionato e Champions”.