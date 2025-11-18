Podcast Cugini: "Conte-squadra, parlare di tregua definitiva mi sembra impossibile"

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Cosa ti ha lasciato l'ennesima debacle dell'Italia?

"C'è un aspetto che risalta in maniera clamorosa, ossia la differenza di rendimento di alcuni giocatori fra club e Nazionale. Poi la narrazione esaltante su Gattuso tenderei a rivederla. Capisco che il cambiamento possa portare un po' di entusiasmo, ma in queste partite non si è visto granché. Di certo la Norvegia è più forte dell'Italia, ma anche noi non siamo così scarsi come viene raccontate e non andare ai Mondiali per tre volte consecutive sarebbe un po' troppo. Inoltre non dimentichiamo che a livello dirigenziale la Federazione non è riuscita a gestire bene il tutto. Mi sembra assurdo per dire che una figura come Galliani al momento sia fuori dal calcio".

Un CT straniero potrebbe essere la soluzione?

"A questo punto potrei anche prendere il primo che passa per strada e forse riuscirebbe a fare meglio degli ultimi CT. Ad ogni modo l'unico vantaggio di un ct straniero potrebbe essere quello di essere completamente distaccato dai club nostrani".

A Napoli è una tregua definitiva fra Conte e la squadra?

"Parlare di tregua definitiva mi sembra impossibile. Se ad un allenatore viene permesso di non allenare la squadra per una settimana significa che a Castel Volturno è Conte a governare. De Laurentiis ha scelto un profilo basso e ho l'impressione che di certo non abbia intenzione di esonerare il tecnico. È piu Conte a farsi le domande e a darsi le risposte. Vedremo cosa uscirà dalle prossime partite".

Cosa ti attendi da Chivu e Allegri nel derby di Milano?

"Secondo me stanno facendo benissimo entrambi. Allegri in particolare nell'ultimo mese, senza Pulisic e Rabiot, ha fatto un miracolo a tenere la squadra a due punti dal primo posto. Comunque, come sempre negli ultimi anni penso che detteranno i ritmi i nerazzurri, mentre il Milan cercherà di sfruttare le ripartenze".