Nuovo centro sportivo, Auriemma svela: "ADL ha avuto un incontro per Succivo"

vedi letture

L'ipotesi Succivo come nuovo centro sportivo del Napoli prende quota. A StileTv, nel corso della trasmissione 'Salite Sulla Giostra', il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato alcuni dettagli: "Non più tardi di 10 giorni fa il Presidente De Laurentiis ha incontrato all’hotel Britannique un rappresentante dell’amministrazione comunale di Succivo e uno dei proprietari dei terreni di Succivo, un membro della famiglia Damiano.

L’interlocuzione, quindi esiste. Che poi De Laurentiis non abbia intenzione di andarsene da Castel Volturno è tutt’altro discorso. Probabilmente incontrare rappresentanti di altre proprietà terriere serve per dare un pò di fretta alla famiglia Coppola facendogli credere che può anche andare via. Non ha incontrato il sindaco di Succivo, ma un rappresentante dell’amministrazione comunale.”