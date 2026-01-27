Chiariello su Conte: "30mln in panchina e Gutierrez a destra, perché queste invenzioni?"

Umberto Chiariello su 'Radio Crc' nel su consueto editoriale ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "A Torino il Napoli è stato in partita fino al settantottesimo. Non ha tirato in porta, ma ha giocato alto, ha provato a sfondare. Ha rattoppato come diciamo a Napoli. Ma che gli vogliamo dire, a parte la scelta assurda di Conte di far giocare Gutiérrez a destra? Assurda in tutte le salse. Abbiamo un centrale da trenta milioni e Di Lorenzo deve fare il suo ruolo. Che sono queste invenzioni strampalate?

Per il resto hanno fatto quello che dovevano fare. E ieri gli arbitri hanno inciso pesantemente, come col Verona. Gol da annullare per fallo su Di Lorenzo di Thuram, doppio rigore non dato. Errori troppo gravi per passarli sotto silenzio. Si stava uno a zero. Ma la Juve ha dominato? Ha fatto una buona prima mezz’ora, ci mancherebbe. Poi cosa ha prodotto? Un errore di Gutiérrez che si fa rubare palla da Yildiz, traversa di Thuram. Gliela abbiamo regalata noi. Il gol è irregolare perché nasce da un fallo. L’unica altra vera palla gol è quella salvata da Buongiorno. Questa è stata la Juve. Una palla gol vera. Il Napoli invece è stato in partita e poteva pareggiare. Chi lo dice che non finiva diversamente? Io so solo che il loro gol non è valido e il rigore è nettissimo, uno dei più solari degli ultimi anni. È una vergogna non averlo visto né rivisto al monitor".