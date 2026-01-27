Zola: "Tanti infortuni pesano. Il Napoli si giocherà tantissimo col Chelsea"

Gianfranco Zola, ex Napoli ed ex Chelsea, ha parlato al Corriere dello Sport alla vigilia del match di domani del Maradona. "È chiaro che il Napoli si gioca molto di più: se non dovesse vincere andrebbe fuori, e tra l'altro non dipende soltanto dal suo risultato. Il Chelsea, male che vada, farà gli spareggi.

Contro la Juve è stato in partita fino al 2-0, giocando anche bene, ma è chiaro che la difficoltà è grande per la quantità di infortunati importanti. Mancano giocatori fondamentali, ma è ammirevole il modo in cui la squadra sta affrontando il momento: può perdere, però la gioca fino in fondo. È segno di coraggio, è personalità. È l'identificazione totale con il carattere del suo allenatore: non si arrende mai come Conte.

Hojlund sta facendo veramente molto bene: nell'assetto di Conte è una costante la centralità di certi giocatori, di un centravanti come lui. Rendono sempre al massimo in quel ruolo, li motiva molto e loro lo sentono. Certo, magari potrebbe anche segnare qualche gol in più".