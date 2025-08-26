Conte: "Ci auguriamo che KDB ci migliori. I singoli che ti fanno vincere non ci sono più"

In una lunga intervista concessa a Sky Sport, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato così della stagione 2025/26 e dell'approccio di Kevin De Bruyne, che si è presentato con un gol: "È arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier, arriva in un momento di grandissima maturità sotto tutti i punti di vista. Ci auguriamo ci possa aiutare a migliorare. Sappiamo benissimo che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene. L’ho detto tante volte, la squadra vince e perde insieme, non c’è un singolo che fa la differenza. O meglio, non ci sono più".

Come fa Antonio Conte a trasmettere a questo gruppo la necessità di riproporsi mentalmente feroci per difendere il titolo?

"Da questo punto di vista non faccio fatica. Io anche se è il primo giorno che sono in una nuova squadra cerco sempre di trasmettere la mia mentalità, che è fatta di lavoro, serietà, abnegazione, credere in quello che facciamo e di superare sempre l’ostacolo. La difficoltà c’è soprattutto quando arriva un ostacolo da superare, è lì che dobbiamo essere bravi a farlo e a cercare di fare sempre del nostro meglio. Ci deve sempre essere la voglia di alzare il livello, per me è importante e quindi lo faccio anche per i miei calciatori e per tutte le persone che lavorano con me".

Cosa si aspetta da questa seconda stagione a Napoli?

"Mi aspetto che continuiamo a lavorare bene, con la stessa intensità e voglia che abbiamo messo l’anno scorso, dove abbiamo sempre detto che la maglia sudata va messa al primo posto, poi il risultato è una conseguenza. L’importante è confermarci tra le migliori e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".