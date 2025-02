Conte contento di Billing: “Non ho preoccupazioni a schierarlo titolare. Ha struttra e buone qualità…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna si è soffermato anche su Philip Billing: "E' un calciatore con una grande struttura fisica, buona tecnica, son contento che ha avuto la possibilità di giocare, quando non inizi la stagione con la squadra ed arrivi a metà gennaio ti ritrovi in difficoltà con una nuova metodologia ed una nuova situazione tecnico-tattica, ambientarti, capire i movimenti, ma col Como gli è servito molto per entrare di più.

Oggi a differenza del pre-Como non ho preoccupazione nel farlo giocare dall'inizio o subentrare, ho visto che ha assimilato certe cose, è un ragazzo serio e sono molto contento".