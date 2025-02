Conte non dimentica Como: “Siamo tutti arrabbiati per quel 2°T dopo un primo dominato”

Già domani si aspetta una nuova Primavera? Su cosa ha lavorato maggiormente? Domande avanzate in conferenza stampa ad Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha risposto così: "Lavoriamo sempre, valutiamo sempre dopo le partite, dopo una sconfitta impari più rispetto ad una vittoria che porta superficialità in tutti, abbiamo analizzato il perché di quel secondo tempo e bisogna farlo per crescere.

Loro sanno che mi sono molto arrabbiato, ma lo erano anche loro stessi perché il secondo tempo non è stato al nostro livello dopo un primo tempo in cui dominavamo nonostante fossimo andati in svantaggio per un infortunio. Bisogna stare sul pezzo fino al 95', senza trascurare niente, tutti i punti fatti li abbiamo sudati, mai in carrozza 5-0 come ad altre. Noi non possiamo mollare un attimo".