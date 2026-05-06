Ass. Cosenza: "Se ADL presenta progetto per stadio nuovo il Comune lo sosterrà"

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Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Cosenza ha sottolineato l’importanza dello stadio Maradona come simbolo della città. “Lo stadio Maradona è un monumento importantissimo”, ha dichiarato Cosenza, ribadendo la volontà del Comune di Napoli di valorizzare questa struttura storica. Il progetto di restyling è legato anche alla candidatura di Napoli come città ospitante degli Europei 2032: entro il 31 luglio dovrà essere presentato il progetto definitivo, mentre la data interna per la conclusione dei lavori preliminari è fissata al 15 giugno. Tuttavia, come spiegato dall’assessore, il progetto rimarrà segreto fino alla scadenza ufficiale, anche se qualche rendering è già stato mostrato per alimentare l’attesa tra i tifosi e i cittadini.

Tra le novità più rilevanti, Cosenza ha annunciato l’avvio dei lavori sul cosiddetto “terzo anello” già dall’estate, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i residenti, in particolare nell’area di Via Tansillo. Verranno installati sistemi per smorzare le vibrazioni e saranno realizzati nuovi parcheggi per liberare le strade adiacenti. L’assessore ha sottolineato che lo stadio dovrà diventare un valore aggiunto per il quartiere, non una fonte di problemi.

Un tema centrale resta il rapporto tra il Comune e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in passato aveva espresso il desiderio di costruire un nuovo stadio. Cosenza ha chiarito che non esiste alcun conflitto: “Se il presidente De Laurentiis dovesse presentare un progetto concreto per un nuovo stadio, il Comune sarebbe pronto a sostenerlo. Ma al momento, l’unica struttura disponibile è il Maradona, e su questa dobbiamo lavorare”.