Conte profetico su Lautaro: le sue parole poco prima del gol in semifinale

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Ieri intervista di Antonio Conte a La Gazzetta dello Sport. Tanti elogi a Lautaro che poi la sera è stato decisivo in semifinale contro l'Inghilterra. "Cosa mi colpisce di lui? La sua cre­scita con­ti­nua. E poi la per­so­na­lità e il cari­sma.

C’è un’Inter con Lau­taro e un’Inter senza: la sua pre­senza spo­sta tanto", afferma Conte. "L’azione di Lau­taro nel terzo gol dell’Argen­tina all’Egitto è pas­sata un po’ inos­ser­vata, ma è paz­ze­sca" - fa notare - ": ha risa­lito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fer­nan­dez il tempo di arri­vare e ha fatto un cross per­fetto". Conte ha parlato ancora di lui spiegando che l'aspetto più speciale è legato al fatto che, da uno del suo ruolo, non pensi che possano arrivare determinate giocate: "Non ti aspetti da un nove una gio­cata del genere", ha detto Conte. "E poi Lau­taro ha capito, come Alva­rez, di poter essere impor­tante anche solo per pochi minuti", le sue parole.