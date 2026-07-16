Conte profetico su Lautaro: le sue parole poco prima del gol in semifinale
Ieri intervista di Antonio Conte a La Gazzetta dello Sport. Tanti elogi a Lautaro che poi la sera è stato decisivo in semifinale contro l'Inghilterra. "Cosa mi colpisce di lui? La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma.
C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto", afferma Conte. "L’azione di Lautaro nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca" - fa notare - ": ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto". Conte ha parlato ancora di lui spiegando che l'aspetto più speciale è legato al fatto che, da uno del suo ruolo, non pensi che possano arrivare determinate giocate: "Non ti aspetti da un nove una giocata del genere", ha detto Conte. "E poi Lautaro ha capito, come Alvarez, di poter essere importante anche solo per pochi minuti", le sue parole.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro