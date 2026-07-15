Viviano cita Allegri su Spagna-Francia: “Visto? Altro che calcio semplice e contano i giocatori”

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Viviano critica Deschamps: la Francia deve cambiare gioco, il talento da solo non basta.

L'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la prima semifinale del Mondiale vinta dalla Spagna e il gioco della Francia di Deschamps ai microfoni del podcast Arena Sportium Fan: "La Francia punta su individualità, come è un po' giusto che sia, perchè ce le ha forti. Però, per me dovrebbe provare a giocare sempre nel terzo di campo avversario. Non è che dovrebbe pressare, dovrebbe stra-pressare e rimanere nell'uno contro uno dietro, perché ha la possibilità di poterlo fare.

Questo è compito dell'allenatore, ma non lo fa perché? Perché ora sbrocco, perché siamo sempre al 'calcio è semplice, dà la palla a quello più bravo. I giocatori forti vincono le partite'. Non è più così da anni, non lo dico io, lo dimostrano i risultati. Ogni anno in tutte le competizioni, non si può più fare! Non esiste! C'era un periodo, il nostro, in cui si poteva fare. C'erano meno informazioni, si giocava più speculativi, il giocatore forte ti risolveva la partita, fare una buona fase difensiva. Oggi non si può, perchè la Spagna con dei giocatori forti, per l'amor di Dio forti ma non come quelli della Francia, ti palleggia e ti fa un cu*o così! Non la prendi mai! Girano a vuoto Olise e gli altri. Rabiot ha fatto 6 falli da giallo il primo tempo, perché arrivava sempre tardi".