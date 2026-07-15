Gazzetta, Ciriello: "Allegri viene a rilanciarsi. De Bruyne? Può essere una risorsa decisiva"

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Ciriello promuove Allegri e punta su De Bruyne: dubbi invece sul futuro di Lukaku.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Marco Ciriello, giornalista della Gazzetta dello Sport: "Nella conferenza di presentazione, Conte era molto contratto, poi si sciolse. Allegri era meno emozionato secondo me. La parte più importante? Tutti parlano di tutto oggi, facile giudicare chi perde. Mi è piaciuto molto il suo equilibrio, viene a rilanciarsi a Napoli. Ha una squadra da riorganizzare. Conte invece doveva creare il fondo. Mi è piaciuto molto il suo voler guardare prima la rosa prima di giudicare.

Allegri vuole restituire gli Scudetti tolti al Napoli? Ha risposto con molta ironia. De Laurentiis ha messo un po' di pressione sulla Champions. Allegri ha una dimestichezza di Mondo diversa da quella di Conte. Allegri sa vivere e ama vivere fuori dal campo. Conte però non ha avuto a che fare con Berlusconi. Il Cavaliere e De Laurentiis hanno due caratteri simili. Se parliamo del rapporto, Conte ha saputo gestire il carattere di De Laurentiis.

Lukaku e De Bruyne? Secondo me KDB continuerà, ma Lukaku non lo so. Sarà forse il Napoli a non volerlo. Però pensiamo a Modric, allenato da Allegri. Il mister come Mazzone sa che ci sono giocatori che valgono più degli altri. De Bruyne può diventare una vera risorsa per il Napoli. Io spero che resti".