Sky, Zancan su Allegri: "Deve cambiare dopo il fallimento, ha il materiale per farlo"

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Zancan promuove il Napoli di Allegri: rosa da anti-Inter e tecnico chiamato a cambiare.

Federico Zancan, giornalista e telecronista Sky Sport, ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo nuovo Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Mi aspetto che Allegri cambi un po' passo rispetto alla sue ultime gestioni, perché ha il materiale per farlo. Credo che questo Napoli sia più forte dell'ultima Juve e dell'ultimo Milan di Allegri, squadre che sono state accusate, e in parte a ragione, di giocare un pochino con il freno a mano tirato.

Questo Napoli, invece, ha talento, ha tanti esterni d'attacco. E quasi obbligato a cambiare sistema di gioco, la squadra c'è. L'ultima stagione anche condizionata dagli infortuni. Ci sono dei punti di domanda nella rosa, sono rappresentati da grandi campioni che però anche il Mondiale ci ha fatto vedere un po' in declino fisico, come Lukaku e De Bruyne. C'è un mercato, come ci ha raccontato anche De Laurentiis, non sarà facile, perchè la rosa è ampia e devi cedere per poter comprare. Però il potenziale per essere la principale anti-Inter c'è secondo me. Sono curioso, come tutti, anche di vedere se Allegri un pochino aggiusterà il tiro dopo quello che è stato a tutti gli effetti un fallimento: la mancata qualificazione in Champions League con il Milan".