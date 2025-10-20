Conte su Beukema: "Si è abituato alla Serie A, ma ha molto margine di miglioramento"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il PSV Eindhoven, tra i vari argomenti si è soffermato anche sulla crescita di Sam Beukema: "Sicuramente per Sam il periodo di apprendimento è facilitato, perché ha già giocato nel campionato italiano a differenza di Noa Lang. Lui è più abituato, sta lavorando e cercando di migliorare. Secondo me sta migliorando e deve continuare a fare questo percorso, e noi dobbiamo essere bravi a cercare di aiutarlo".

La sorprende che Beukema non sia stato convocato in Nazionale olandese? "Parliamo di un bravo giocatore, secondo me ha molto margine per migliorare. Penso che il suo obiettivo possa essere la chiamata in nazionale. È importante per lui che continui a lavorare per migliorare sotto l'aspetto tattico e fisico. Ma di certo lui è un buon giocatore che può avere il target di essere un nazionale olandese".