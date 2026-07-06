Corbo contro De Bruyne e Lukaku: "Come bruciare 20mln di ingaggi..."

vedi letture

Antonio Corbo scrive dell'addio di Antonio Conte, dei tanti milioni spesi e degli ingaggi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nel fondo scritto per il suddetto quotidiano: "Si rivedono un altro Napoli ed un altro presidente. Si sono fermati insieme De Laurentiis e Conte sul ciglio del burrone. Milioni 335 usciti per 23 acquisti, 245 entrati per cessioni, Osimhen e Kvara le più dolorose. Un biennio che ha portato scudetto e Supercoppe, Napoli non li dimentica certo, ma ha anche lasciato qualche paradosso. Due sicuri trionfi per scoprire un solo inatteso campione, McTominay.

I due più famosi e meglio pagati, De Bruyne e Lukaku, assenti in 31 e 42 partite nell’anno, come bruciare una ventina di milioni di ingaggi. Di prestigio il secondo posto certo, ma 11 punti dopo l’Inter nell’anno dei flop di Milan e Juve. Un’emergenza superata con onore, con una staffetta di 28 giocatori ed il dubbio che avesse proprio il Napoli la rosa più forte".