Allegri vuole Gatti, Bucchioni: "Il Napoli deve prima fare una cessione"

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Napoli su Gatti della Juventus: è una richiesta di Allegri

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla di Napoli e di alcuni intrecci di mercati con la Juventus: "A proposito di soldi da recuperare, Carnevali sta lavorando anche su Bremer richiesto dal Bayern e su Gatti che Allegri vorrebbe al Napoli. Il brasiliano ha una clausola da 58 milioni in scadenza in settimana. Si andrà a trattare sui quaranta. Più complicata la situazione per il difensore italiano: il Napoli, prima di comprare, deve vendere i troppi giocatori in rosa".

Napoli, rinnovo pronto per McTominay

Continua Bucchioni: "Sempre il Napoli, però, sta bloccando gli uomini-base e De Laurentiis ha dato mandato a Manna di iniziare a trattare il rinnovo di McTominay, 29 anni, che per sua stessa ammissione ha detto no alle sirene spagnole (Real e Barca) perché vuole diventare una bandiera assoluta del Napoli. Il suo contratto scade nel 2028, sarà prolungato fino al 2030, ovviamente con adeguamento".