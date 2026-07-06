Podcast Fiorentina scatenata, Di Marzio: "Paratici è un drago, che colpo Dragusin"

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"La Fiorentina è tornata e uno dei principali artefici è Fabio Paratici, che sul mercato è un vero e proprio drago. Lavora H24, anche di domenica".

Nel corso di "Caffè Di Marzio", il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato il mercato della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Secondo Di Marzio, il club viola sta vivendo una nuova fase di crescita grazie all'operato del dirigente: "La Fiorentina è tornata e uno dei principali artefici è Fabio Paratici, che sul mercato è un vero e proprio drago. Lavora H24, anche di domenica".

L'obiettivo è quello di correggere subito le lacune evidenziate nella scorsa stagione, a partire dal reparto arretrato. Non a caso i primi rinforzi sono arrivati proprio in difesa: il brasiliano Viery, seguito dagli osservatori viola fin dallo scorso marzo, e Radu Dragusin, profilo che Paratici conosce molto bene dai tempi del Tottenham.

A centrocampo il primo nome resta Thorstvedt

Di Marzio ha poi spiegato che il mercato della Fiorentina è tutt'altro che concluso e che il club è intenzionato a proseguire nella propria opera di rinnovamento. "La Fiorentina vuole cambiare il più possibile", ha sottolineato il giornalista, aggiungendo che molto dipenderà dalle uscite e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Il principale obiettivo per il centrocampo resta Kristian Thorstvedt, trattativa che sarebbe ormai vicina alla conclusione. Solo successivamente Paratici potrebbe concentrarsi su altre operazioni. Di Marzio ha anche ricordato uno dei colpi più celebri del dirigente: "Fu lui a prendere Pogba a parametro zero alla Juventus per poi rivenderlo a 100 milioni".

Oulai resta nel mirino, ma serve un prezzo sostenibile

Tra i nomi monitorati c'è anche Oulai, ma la Fiorentina non intende partecipare ad aste. Secondo Di Marzio, "se il prezzo dovesse salire dai 22 milioni iniziali fino a 40-45 milioni, l'operazione diventerebbe impossibile non solo per la Fiorentina, ma per il calcio italiano".