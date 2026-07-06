Schwoch punta su Lukaku: "Sposta ancora gli equilibri! E se fa bene Napoli lo perdonerà..."

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Schwoch si è detto convinto che Lukaku possa essere utile anche in un ruolo diverso rispetto al passato.

Romelu Lukaku può ancora ritagliarsi un ruolo importante nel Napoli. A sostenerlo è Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, che in un'intervista rilasciata a La Repubblica ha analizzato il momento del centravanti belga, reduce da un buon Mondiale con il Belgio. Secondo l'ex bomber, il futuro di Big Rom sarà deciso soltanto al termine della competizione, quando si confronterà con Massimiliano Allegri e con la società.

Schwoch parla di Lukaku

Schwoch si è detto convinto che Lukaku possa essere utile anche in un ruolo diverso rispetto al passato: "Secondo me sposta ancora gli equilibri. Lo ha dimostrato con il Belgio: è entrato dalla panchina e ha fatto bene segnando due gol. Dipende molto da lui. Finora è stato un giocatore abituato ad essere protagonista dall'inizio. Garcia gli ha fatto capire che può essere determinante in questa maniera. Magari può riuscirci pure Allegri. Max ha un'empatia particolare con tutti i calciatori e Lukaku potrebbe ritagliarsi questo ruolo. Lui deciderà il suo futuro dopo il Mondiale assieme ad Allegri e alla società. Qualora dovesse restare, dovrebbe essere bravo a riconquistare l'ambiente. Conosco molto bene i tifosi: se Lukaku darà il massimo, la gente gli darà una seconda opportunità e lo sosterrà".