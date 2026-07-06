Martorelli: "Italia, Conte l'uomo del rilancio! Palestra? Vince sempre il Dio denaro”

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L’operatore di mercato Giocondo Martorelli analizza le sorprese del Mondiale, l’assenza dell’Italia e si sofferma anche sul mercato di Serie A

In un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha analizzato alcune delle principali tematiche legate al Mondiale e al calcio internazionale: “L'Argentina ha giocato sotto ritmo, ma Capo Verde ha dimostrato di poter tenere testa a tante squadre: sa stare bene in campo, quando riparte riesce a fare male. Ha giocatori di gamba, interessanti. È una delle sorprese più piacevoli di questo Mondiale”. Guardando alle favorite, Martorelli ha aggiunto: “La Francia ha qualcosa in più, ma il problema potrebbe porsi se i calciatori pensassero di essere i più forti utilizzando queste qualità in modo sbagliato”. Sull'assenza dell’Italia, l’analisi è netta: “Purtroppo per la terza volta. Mi auguro che con l’arrivo di Malagò le cose possano cambiare, facendo dei cambiamenti notevoli nella programmazione”. Infine, un giudizio su Antonio Conte possibile CT: “Senza alcun dubbio, sì”.

Calciomercato e futuro della Serie A

Lo sguardo si sposta poi sulla situazione del calcio italiano e del mercato: “Un mercato piatto, fermo. Le squadre italiane non hanno risorse. Parlo con vari dirigenti e purtroppo tutti vogliono prima vendere per poi acquistare. E vendere non è mai facile per una serie di motivi”. Anche sul caso di Palestra, passato al Chelsea, Martorelli sottolinea le difficoltà del sistema: “La conferma che il Dio denaro vince sempre davanti a queste dinamiche. Quando una società offre più soldi a tutte le parti c’è poco da fare: la scelta inevitabilmente ricade sulla proposta più vantaggiosa. Molti ragazzi non pensano che un percorso differente potrebbe invece dare dei vantaggi nel futuro. Il mondo è cambiato, chi ha più soldi determina il mercato. E contro le inglesi c’è poco da fare”.