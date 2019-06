Corbo: "Movimenti in avanti dipenderanno da Insigne, il 4-4-2 del Napoli è fittizio..."

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: "E' già un miracolo che i club italiani, tra questi Juve, Napoli e le milanesi, stiano acquistando. Siamo in un paese disastrato sul piano economico, non sappiamo ancora se domani potremo comprare il latte oppure no. Il fatto che l'Italia del calcio abbia ancora ambizioni e risorse è un fatto positivo. Prima o seconda punta? Dipende dalla conferma di Insigne, se rimane allora è giusto prendere un'alternativa a Milik, se non rimane allora ci sarebbe Lozano. Il Napoli gioca in maniera fittizia con il 4-4-2, niente vieta ad Ancelotti di schierare anche due punti. Penso ad una punta alternativa a Milik ma che possa giocare anche con il polacco".