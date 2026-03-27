Caso Lukaku, Sky: "Inasprimento nelle ultime ore, rapporto con Conte non più così solido"

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"Ha comunicato di voler restare in Belgio con la preparazione fisica, decisione che il Napoli non ha assolutamente accettato e quindi gli ha detto di tornare".

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini ha parlato del caso Lukaku: "Lukaku rischia di essere messo fuori rosa, perché la situazione non sta assolutamente migliorando. Continua il braccio di ferro tra il Lukaku e il Napoli, lo ricordiamo dopo l'altro ieri doveva tornare a Napoli, Lukaku che ha rinunciato alle due amichevoli con il Belgio proprio per migliorare l'atletizzazione.

Lo aspettavano, non è arrivato. Il giocatore ha comunicato di voler restare in Belgio con la preparazione fisica, decisione che il Napoli non ha assolutamente accettato e quindi gli ha detto di tornare. Il giocatore ha cominciato questo braccio di ferro che non sembra assolutamente finire, anzi c'è stato un inasprimento nelle ultime ore al punto che il club ha praticamente fatto sapere che qualora il giocatore non dovesse rientrare in tempi brevi e noi ipotizziamo i tempi brevi, la ripresa degli allenamenti cioè il martedì finirà fuori rosa, la situazione è questa. Ovviamente ci sarà una multa a prescindere dalle tempiste del ritorno di Romelu Lukaku.

C'eravamo tanto amati. Breve ma intenso, un anno quarto scudetto, nessuno pensava obiettivamente che potesse finire in questo modo, anche in virtù del rapporto strettissimo che c'è sempre stato tra Antonio Conte. Questa è una riflessione credo opportuna da fare, e lo stesso Romelu Lukaku, un rapporto che evidentemente non è più così solido come un tempo, se si è arrivati addirittura a questo punto. E' ovvio che il club che decide, tranne entrare nel merito della questione e c'è un rapporto di subordinazione da parte del dipendente, del giocatore a quelle che sono le scelte del club. Non le sta rispettando Romelu Lukaku, dunque il Napoli ha tutto il diritto di far valere le proprie ragioni in tutte le sedi, con tutti gli strumenti in suo possesso. Quindi evidentemente ci sarà sicuramente una multa e se Lukaku non tornerà verrà messo fuori rosa. Questo poi comporta anche una serie di riflessioni sul contratto molto oneroso di Romelu Lukaku, che guadagna circa 8 milioni e è ancora in essere per la prossima stagione. Quindi diciamo che è una situazione tutt'altro che semplice. E' peccato perché il Napoli aveva ricevuto tanto da Lukaku e Romelu dopo una stagione non certo brillante aveva ricevuto a sua volta tantissimo dal Napoli festeggiando enbrambi il quarto scudetto".