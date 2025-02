Crespo: “L’Inter ha la grande occasione per dare una spallata importante al Napoli"

vedi letture

Crocevia importante per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi sabato sera, calcio d'inizio alle 18, sfiderà al "Maradona" il Napoli di Antonio Conte in un match importantissimo per i quartieri alti della classifica e per lo scudetto. L'obiettivo è provare a dare il via ad una sorta di fuga in vetta alla classifica pochi giorni prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. In vista della gara contro gli azzurri partenopei, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intervistato Hernan Crespo:

"L'Inter si è messa nelle migliori condizioni possibili - ha esordito l'ex attaccante interista - perché a Napoli avrà la grande occasione di dare una spallata importante alla squadra di Conte. Non il colpo del ko, magari, perché mancano ancora troppe giornate e questo campionato che ha visto alternarsi capolista diverse in testa alla classifica avrà bisogno di più indizi per fare la prova decisiva, ma c’è poco da discutere.

Un’Inter vincente al Maradona, e a +4 sul Napoli, affronterebbe le ultime 11 giornate con una spinta potente. Certo - ha concluso infine Hernan Crespo - la vera incognita in un quadro del genere rimane la Champions, che assorbirà energie fisiche e mentali già all’indomani dello scontro diretto del Maradona".