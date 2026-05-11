Criscitiello: "In società non tutti sono per la conferma di Conte"

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"Napoli, non farti scappare Conte". Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia, interamente dedicato al tecnico azzurro: "La città è con Antonio Conte, il Presidente ufficialmente lo affianca ma forse facendosi due conti avrebbe voglia di cambiare. In società non tutti sono per la conferma di Conte anche se il contratto c’è ed è la vera tutela per il club.

Cosa vuole fare Conte? A Napoli si è legato, a città e tifosi. Però dalla società vorrebbe qualcosa di più. Soldi? No. Calciatori? No. Qualche cambio serve, certo, ma Conte che è uomo di calcio ed è consapevole che come strutture e organizzazione il Napoli è troppo indietro rispetto alle concorrenti. L’Inter è avanti su tutto, il Milan e la Juventus anche ma almeno pagano la confusione societaria e l’incertezza tecnica di due squadre che si stanno rovinando da sole".