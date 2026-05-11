Chiariello: "Spero che Conte resti, ma deve correggere queste cose"

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"Conte? Io mi auguro resti ma correggendo i suoi errori, che si modernizzi nelle turnazioni, nella gestione e anche nel gioco senza partite con il freno a mano tirato". Così parla Umberto Chiariello ai microofoni di Radio Crc: "Con più giocatori offensivi, nel calcio di oggi non si può giocare senza almeno tre attaccanti, che siano due esterni due intermedi ma almeno tre. Addio Manna? Ha un contratto lungo e non credo ADL voglia farlo partire, sono convinto resti. E pure Conte può restare. Conte non ha valorizzato giocatori e non fa bel calcio? Sono in molti a pensarla così, non è il mio pensiero. Io non soddisfatto del gioco, l’ho detto, ma non posso dimenticare che è uno che ci ha resi competitivi e fa primo secondo e Supercoppa e non è la norma. Non si possono sminuire i risultati. Accetto le critiche, sono il primo a farli, ma non così categorici.

Simeone? Fece un gol. Lui al primo anno fa sempre bene, vediamo se si ripete l’anno prossimo e cambia squadra ogni 2-3 anni. Tutti volevano un’alternativa diversa a Lukaku. Fase realizzativa? Hojlund può crescere molto, ora sembra un bidone. Noi facciamo dalle stelle alle stalle. Secondo posto mediocre? Io non ho la verità in tasca, ma e’ vero che c’è grande distanza dalla prima. Visto a se e’ un secondo posto mediocre ma dopo un primo ed una Supercoppa in seguito al decimo posto diventa importante e non va sottovalutato”