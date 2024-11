Ct Belgio in conferenza: "Lukaku leader naturale, ha un'aura che contagia tutti"

Il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro l'Italia in Nations League: "Sono tutti a disposizione, solo Lavia non era ancora pronto nell'ultimo allenamento. In generale posso dire che un periodo con così tanti infortuni non lo avevo mai vissuto da commissario tecnico. Dei 50 giocatori che ho inserito nella lista delle preselezioni, almeno 20 non sono disponibili. Dopo alcune discussioni interne, abbiamo deciso di chiamare qualcuno anche dall'Under 21.

Il suo pensiero sull'Italia:

"Sarà come sempre una partita molto interessante. Non ci limiteremo ad alzare bandiera bianca visti i tanti infortunati. Abbiamo un'anima e una rosa numerosa. In Belgio ci sono tantissimi buoni giocatori".

Il ritorno di Lukaku?

"Lui è un leader naturale. Quando entra, in qualsiasi cosa faccia, vedi subito che cambia qualcosa. Romelu ha un'aura che contagia tutti. In campo poi parla tanto con tutti ed in modo positivo, oltre a portare la sua grande esperienza. Siamo davvero felici che sia qua con noi".