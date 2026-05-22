Marolda: "Vorrei l'anno prossimo De Bruyne davanti alla difesa! Nuovo allenatore? Ecco il mio azzardo"

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"Chi vorrei in porta contro l’Udinese? Ho sempre preferito Meret. Io continuo a dire che l’alternanza ha fatto male sia a Meret che a Milinkovic-Savic".

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero: "Addio di Conte? Mi aspettavo l’epilogo da un po’, a tal punto che di recente avevo dato solamente il 10% di possibilità di permanenza.

Nuovo allenatore del Napoli? Io azzardo e dico Allegri. Sarri? Io non so se tentenna o tintinna davanti all’offerta del Napoli… Di certo il non aver chiuso poco dopo che siano iniziate le trattative ha dato la possibilità all’Atalanta di inserirsi in maniera importante. Questo è il motivo per cui ho detto Allegri.

Chi vorrei in porta contro l’Udinese? Ho sempre preferito Meret. Io continuo a dire che l’alternanza ha fatto male sia a Meret che a Milinkovic-Savic.

De Bruyne resta? Il mio auspicio personale è di vederlo giocare davanti alla difesa il prossimo anno.”