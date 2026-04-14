D’Alessandro: “Stravedo per Alisson Santos, non lo scambierei con Leao!”
Massimo D’Alessandro, giornalista, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero, esprimendo con decisione il proprio giudizio su Alisson Santos. Nel suo intervento ha sottolineato quanto apprezzi le qualità dell’esterno brasiliano preso in prestito dallo Sporting Lisbona, ribadendo più volte la sua convinzione.
Il paragone con Leao
“Io oggi stravedo per Alisson Santos, per questo calciatore. L'ho detto e lo ripeto, non lo scambierei con Rafael Leao. Non so voi ma io assolutamente no”. Intanto il Napoli ha preso una decisione sul suo futuro: verrà attivata l'opzione di riscatto per il talento brasiliano, la cifra ammonta a circa 15 milioni di euro che verranno versati nelle casse dello Sporting CP.
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